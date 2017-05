15 x lekkere recepten met rabarber

BLOG Stampende shetlanders helpen de har­le­kijn­or­chi­dee in Dijkwater

12 mei Een aantal weken terug ontdekten we de eerste bloeiende harlekijnorchidee van 2017 in Dijkwater. Inmiddels is Dijkwater verandert in een paarse zee van met bloeiende planten. Het gaat niet goed met de soort in Nederland, maar in Dijkwater gaat het juist steeds beter met de harlekijnorchidee door het werk van onze stampende shetlanders.