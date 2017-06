Wéér Hamilton in Montréal, of toch Vettel?

Wiens portret hangt er volgend jaar ook te wapperen op Winners Bridge, de brug der kampioenen die alle Formule 1-bezoekers passeren als ze naar de GP van Canada lopen? Dat antwoord krijgen we vanavond rond de klok van half tien, Nederlandse tijd, als de vijftigste editie van de race in Montréal op z’n einde loopt. Grote favoriet is natuurlijk Lewis Hamilton, die na zijn debacle in Monaco helemaal vooraan mag vertrekken als de lichten doven op het Circuit Gilles Villeneuve.



En schuin in zijn nek hijgt meteen zijn grootste concurrent: Sebastian Vettel. De twee smaakmakers van dit seizoen, de twee kemphanen in de WK-stand (waarin Vettel na zes races leidt met 25 punten voorsprong) en ook twee oud-winnaars. De Brit van Mercedes won al liefst vijf keer hier (2007, 2010, 2011, 2015 en 2016) in Canada, de Duitser van Ferrari één keer (2013). Uitdagers? Ze staan niet in rijen van vier opgesteld, dit seizoen.