Vettel over overstapgeruchten: Weet van niets

,,Ik weet niets van die geruchten”, aldus de coureur vandaag op de persconferentie in Barcelona. ,,Komen ze uit Italië? Heb je het de Italianen al gevraagd? Die weten blijkbaar meer dan ik”, plaagt de Duitser vervolgens.



Vettel liet daarmee geen glasharde ontkenning van de geruchten optekenen. Het contract van zowel Kimi Raikkonen als Vettel bij Ferrari loopt aan het eind van het seizoen af. Begin dit seizoen trok Mercedes Valtteri Bottas aan, nadat Nico Rosberg verrassenderwijs aankondigde met pension te gaan.



Ook over een eventuele terugkeer van Fernando Alonso, die nu deel uitmaakt van team McLaren, zegt Vettel niets: ,,Uiteindelijk onderteken ik alleen mijn eigen contract, niet dat van anderen. Ik ga er niet over, maar ik ben bereid tegen iedereen te racen die mijn pad kruist”.



Vettel staat op dit moment eerste in het kampioenschap met dertien punten verschil op Mercedes’ Lewis Hamilton. De Duitser won in Australië en Bahrein. Hamilton won eerder in China en Bottas was twee weken geleden de snelste in Rusland.



Voorlopig zegt Vettel zich nog op dit seizoen te willen focussen en niet op de geruchten. ,,Ik denk dat wij als Ferrari erg blij kunnen zijn met hoe alles nu staat, ondanks dat er voor volgend jaar nog niets op papier staat.”