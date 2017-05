Vettel grijpt GP Monaco, zure vijfde plaats Verstappen

Door Arjan Schouten



De vloek van Monaco, daar rekende Max Verstappen mee af. In het prinsdom waar hij resideert, haalde hij in zijn derde optreden voor het eerst de finish. Daar kon hij echter met geen mogelijkheid tevreden mee zijn. Startend vanaf plaats vier, gaf hij vooraf al aan dat vierde in de race oké zou zijn, maar dat hij altijd naar voren wil kijken. Zeker niet naar achteren, waar hij zichzelf na bijna twee uur racen door de straten van Monte Carlo toch terugvond. Op plaats vijf.



Waar de Ferrari's ongenaakbaar bleken (winst voor Vettel, tweede plaats voor Kimi Räikkönen) en chaos lang uitbleef en een safety car dus niets in de war schopte, besloot Red Bull Racing Verstappen als eerste naar binnen te halen, na 32 rondes, om wellicht iets te forceren. Een gokje, ook om Valtteri Bottas, rijdend op plaats drie, uit de tent te lokken. En Mercedes hapte. Ook Bottas kwam binnen, voor een stel verse banden, alleen stonden die sneller onder zijn auto dan bij Verstappen (2,7 seconde versus 3,5).



Degene die het meest van de vroege move profiteerde was niet Verstappen, maar juist zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Vanaf plaats vijf stoof de Australiër zowel Verstappen als Bottas voorbij, om nog wat snelle rondjes te pushen. En waar de twee vroege stoppers vervolgens in het drukke verkeer belandden, reed Ricciardo nog een rondje of zes door op plaats drie, alvorens hij stopte én gewoon ook weer de baan op kwam als derde. ,,Is Daniel al binnen geweest?'' vroeg Verstappen meteen over de boordradio. ,,Ja, hij is over ons heen gesprongen'', was het antwoord. ,,Oh, wat een ramp'', reageerde Verstappen. Wat piepjes waren er voor nodig om zijn antwoord live op tv te kunnen laten horen.



Rondes lang hijgde hij daarna nog in de nek van Bottas. En toen eindelijk de safety-car toch nog kwam, na een crash van Pascal Wehrlein, liet hij nog snel ultrasofts onder binden voor een ultieme aanval. Tot meer dan een spannend momentje van Ricciardo, die even de vangrail toucheerde, kwam het allemaal echter niet meer.



Optreden drie in Monaco achter de rug en een vijfde plaats als verdict. In een decor waar werkelijk alles met geld te koop is, voelde het alsof Verstappen voor niets iets heel kostbaars had weggegeven. Aan teammaat Ricciardo nog wel, die als derde mee het podium op mocht.



Vorig jaar was die Australiër nog de ontroostbare in het prinsdom, toen zijn team een pitstop volledig verknalde en zo de winst inruilde voor een tweede plaats. Wellicht als goedmakertje kreeg hij vanwege die flater hier de beste pitstopstrategie toebedeeld. Pijnlijk voor de 19-jarige Limburger, maar zijn werkgever won er wel een kostbare podiumplaats mee.



In de WK-stand heeft Vettel zijn voorsprong op Lewis Hamilton vergroot. De Brit werd zesde en kijkt daardoor naar een gat van 25 punten. Verstappen staat zesde met zeven punten achterstand op zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Bekijk hier de volledige tussenstand.