Verstappen 'zingt' Timberlake, wat je allemaal niet moet doen als F1-coureur

Net voordat wij van de Nederlandse pers in Canada aan mochten schuiven bij Max Verstappen voor wat verse quotes, moest hij eerst nog even een klusje doen voor wat mensen, overgekomen uit Austin, Texas. Op het Circuit of the Americas is Formule 1 eind oktober vooral show. Een meerdaags concert van supersterren met een autorace als decorvulling. En omdat het evenement een beetje flashy aangekondigd dient te worden op de sociale media, zat er nu een blonde vrouw met een zonnebril tegenover Verstappen met een bijzonder verzoek. Hij kreeg een A4-tje onder zijn neus, met daarop wat regels uit de grootste hits van Justin Timberlake en Stevie Wonder, de twee publiekstrekkers straks in Austin. Of hij even wat wilde zingen.



,,Oh, ik ga écht niet zingen’‘, schaterde Verstappen. Maar gewoon de tekst inspreken mocht ook, bleek na kort overleg. Dus hij moest er toch aan geloven. En daar begon hij, proberend niet in lachen uit te barsten. ,,I’m bringin’ sexy back. I think it’s special, what’s behind your back.'' Het klonk wat houterig. De frivole ‘Yeah’ achter beide zinnen liet hij weg. Maar het was blijkbaar al prima, getuige de klappende reacties van de cameraman en de Amerikaanse, gehuld in een blauw topje met daarop in koeienletters Circuit of the Americas. In één take klaar.



En door ging Verstappen, op naar de volgende die wat van hem wilde. Een uurtje later schoot uw verslaggever de Amerikaanse dame nog even aan om duidelijk te krijgen wat ze met het materiaal ging doen. Wel nu, die soundbites van Verstappen gaan we eind oktober terug zien op Twitter, Facebook, Instagram en op levensgrote schermen in Austin zelf. Een nieuwe vertolker van het levenslied is er niet verloren gegaan aan Verstappen, dat zal hij zelf als eerste toegeven. Maar de Amerikaanse was duidelijk in haar nopjes met zijn ‘mini-optreden’. ,,Max? Oh, he did great. Awesome job.''