Verstappen: We zien er best wel competitief uit

Een frustrerende eerste trainingsdag voor Max Verstappen, die vanwege incidenten veel kostbare tijd verloor op het zinderend hete circuit in Bahrein. Zo reed hij in de avondtraining tegen de afgebroken t-wing van Mercedes-coureur Valtteri Bottas aan, met alle gevolgen van dien.



,,Een beetje ongelukkig dat die af moest breken en minstens zo ongelukkig dat ik die dan moest raken'', verzuchtte Verstappen na de trainingen voor de tv-camera’s. ,,Ik kreeg problemen met de vloer, die moest worden vervangen, en zo heb ik heel veel kostbare tijd verloren. Al met al niet zo’n beste dag. Ideaal is dit natuurlijk niet, maar zo loopt het helaas soms.''



Verstappen, die in zijn beperkte tijd op de baan nog een achtste plaats aantekende, kon nog nauwelijks zeggen waar hij toe in staat moet worden geacht in Bahrein, waar hij zich morgen dient te kwalificeren. Hoopvol was dat zijn ploegmaat Daniel Ricciardo de RB13 zonder panne net achter de Ferrari van Sebastian Vettel en de Mercedes van Bottas naar P3 stuurde, tot verbazing van Verstappen nog net voor Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen.



,,Een beetje vreemd is het wel, we zien er best wel heel competitief uit hier'', aldus de Limburger. ,,Niet dat we al helemaal gelukkig zijn, want we stoeien nog met twee verschillende afstellingen. Dus er is nog wel werk. Maar goed, eerst zelf maar eens flink wat meer rondjes maken morgen.''



Over die afgebroken t-wing van Bottas was Red Bull-teambaas Christian Horner alvast heel duidelijk. ,,Die vleugel kost ons vandaag 50.000 pond schade, omdat Max de ongelukkig was die er overheen moest rijden. Dus wat mij betreft worden ze snel verboden'', aldus Horner, die op de RB13 geen t-wing heeft. ,,Ze moeten niet alleen verbannen worden op basis van veiligheid, maar ook vanwege kostenplaatje.‘’