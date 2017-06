Verstappen tevreden ondanks problemen met versnellingsbak

Nee, een rimpelloze vrijdag was het niet voor Red Bull Racing. Daniel Ricciardo bleef bijna de hele tweede vrije training binnen met motorproblemen. En Max Verstappen miste het laatste kwartier vanwege een haperende versnellingsbak. ,,Dat is natuurlijk niet fijn om zo te beginnen. Geen fantastische start van het weekend. Maar over wat ik wel heb kunnen laten zien, was ik best tevreden.‘’



Op een stoffige baan waar veel slippartijen te zien waren, was er met de tijden van Verstappen immers niks mis. Op het Circuit Gilles Villeneuve bleef hij netjes in het spoor van Ferrari en Mercedes, op 0,4 seconde van de snelste tijd van Kimi Räikkönen. ,,Dat is toch best redelijk positief. We zaten vrij dicht op de top-4. En op deze baan die toch niet onze favoriet is met al die lange stukken, mag je daar best tevreden mee zijn.‘’



Niet dat Verstappen zich enige illusies maakt. Gevraagd naar een voorspelling voor de kwalificatie bleef hij de realist die hij altijd is. ,,Dat wordt gewoon vijfde of zesde. Vier tienden van een seconde, dat is lang niet slecht. Maar we zijn echt niet snel genoeg om Mercedes en Ferrari te verslaan. Want in de kwalificatie gooien ze hun motoren straks helemaal open en snellen ze bij ons weg. Maar we maken er het beste van.‘’