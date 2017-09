Verstappen tegenover 124 boksers in nieuwe campagne

,,De confrontatie met 124 boksers was pittig, maar ook te gek", vertelt de Limburger zelf in een persbericht. ,,Tijdens het raceseizoen ervaren we week in, week uit immense fysieke druk en uitdaging. Deze video laat onze fans op een energieke manier de impact van al die krachten ervaren."



Voorafgaand aan seizoen 2017, waarin de Formule 1-bolides sneller en krachtiger zijn, heeft Verstappen nóg zwaarder moeten trainen. ,,De trainingen hebben we voor dit bij moeten stellen, omdat de wagens fysiek zo uitdagend zijn om te besturen. Tijdens races worden de spieren in onze core, armen, borst en schouders zwaar belast, daar besteden we dan ook veel aandacht aan F1-wagens beschikken over stuurbekrachtingen, maar we hebben nog steeds een enorme kracht nodig in ons bovenlichaam om de race uit te kunnen rijden."