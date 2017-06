Verstappen start van P5, pole is voor Hamilton

Door Arjan Schouten



Op het zonovergoten Circuit Gilles Villeneuve greep Lewis Hamilton voor de zesde keer pole-position. Wat hem ook direct favoriet maakt voor de race van morgen in Montréal, die hij ook al vijf keer won. De Brit van Mercedes blies iedereen weg met een wonderrondje in de laatste kwalificatiesessie. In slechts 1.11,459 rondde hij het 4,3 kilometer lange circuit.



En dat bleek ruim voldoende, want Sebastian Vettel gaf in zijn Ferrari met 1.11,789, dik twee tienden van een seconde toe. "Achter Hamilton en WK-leider Vettel staat morgen Valtteri Bottas op plaats drie van de startgrid (1.12,177), met Ferrari-Fin Kimi Räikkönen als vierde (1.12,252)."



Zoals hij zelf al verwachtte was het tempo van Mercedes en Ferrari net iets te hoog voor Max Verstappen, maar in zijn Red Bull gaf hij maar heel weinig toe op Räikkönen: 1.12,403. Goed voor plaats vijf en wederom sneller dan ploeggenoot Daniel Ricciardo: zesde in 1.12,557.



,,Man, ik ben zo gelukkig'', jubelde Hamilton, die bij de vorige race in Monaco een dramatische kwalificatie meemaakte, maar in Canada weer helemaal terug op het juiste spoor zit. ,,Montréal is weer goed voor mij, zoals ik hier vaker gelukkig ben geweest.''



En hij werd nog veel gelukkiger, want direct na de kwalificatie kreeg hij een helm van zijn held Ayrton Senna overhandigd van de familie van de Braziliaanse racelegende. Senna, die ook 65 keer op pole stond in zijn loopbaan, droeg de helm tijdens een race in 1987. ,,Ik ben sprakeloos", stamelde Hamilton.



Vettel was minder gelukkig. ,,Dat laatste snelle rondje liep niet helemaal vlekkeloos. Ik zal waarschijnlijk wel iets te hard hebben gepusht'', vermoedde de Duitse WK-leider. ,,Maar het tempo om hier te winnen is er gewoon, dus ik mag nog best tevreden zijn.''