Verstappen over P6: Het is enorm klote

Tot aan de laatste run leek alles goed te gaan voor Verstappen, maar bij het ingaan van zijn laatste snelle ronde kon hij niet genoeg snelheid maken. ,,Iedereen prepareert zich in de laatste bocht voor die snelle ronde, en dan komt Felipe Massa ineens voorbij vliegen. Daardoor moest ik heel lang in de '1' rijden om een gat te maken."



,,Het is enorm klote. Acht tienden, negen tienden achter pole is nog steeds te veel, maar het is beter dan bij de eerste twee wedstrijden", vertelde de Limburger, die in de laatste vrije training nog de snelste tijd klokte. ,,We weten dat Mercedes en Ferrari in de kwalificatie de motor opendraaien, dus die vrije trainingen zeggen niet heel veel."



,,Het is enorm balen dat alles goed loopt tot aan de laatste run waar het echt telt. En dan word je natuurlijk genaaid in de laatste bocht. Maar ja, dat hoort erbij. Dus morgen gaan we weer de wedstrijd in en dan zien we het wel.''