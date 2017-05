Verstappen na prima kwalificatie: Grote stap voorwaarts gemaakt

Nog niet één keer dit seizoen was het gat met pole-position (0,557) zo klein als in Spanje. De updates aan zijn auto werken, gelooft Max Verstappen. ,,We hebben een grote stap gemaakt."

Door Arjan Schouten

Waar hij donderdag nog een beetje gelaten de media te woord stond, zat hij er vandaag opgetogen bij na een prima kwalificatie. Vanaf plaats vijf rijdt hij morgen weg, op slechts een halve seconde van veldaanvoerder Lewis Hamilton.

,,Eindelijk was de auto heel en werd ik niet opgehouden, dus ben ik héél tevreden”, verwees Verstappen meteen naar frustraties tijdens de kwalificaties eerder dit seizoen. ,,We proberen natuurlijk altijd en overal te verbeteren, dus ik denk dat deze kwalificatie heel positief is. Absoluut een bevestiging dat de updates werken, want je maakt niet zomaar zo’n sprong vooruit. Het betekent dat we de goede kant op gaan. Daar heb ik me ook nooit zorgen over gemaakt, maar het moet allemaal wel even samen vallen. En dat gebeurde nu.”

Met tal van aerodynamische verbeteringen aan de RB13 had Red Bull Racing volgens Verstappen in de trainingen nog een beetje moeite om tot de juiste balans te komen. ,,Maar in de kwalificatie hadden we die afstellingen optimaal en dan kan je gewoon gas geven met een goed gevoel.”

Met een herhaling van zijn stunt van vorig jaar, toen hij won op het circuit nabij Barcelona, is de Limburger naar eigen zeggen helemaal niet bezig. ,,Daarvoor komen we nog steeds veel vermogen tekort op Mercedes en Ferrari. Maar normaal als het in de kwalificatie beter gaat, gaat het in de race ook beter. Of dat betekent dat ik de top-4 hier al kan bedreigen, dat gaan we morgen wel zien. Maar het beeld van waar we nu staan, ik denk dat het wel een redelijk reëel beeld is."