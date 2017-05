Verstappen: ‘Monaco? Ik vind Spa mooier’

Door Arjan Schouten



Het is tegenwoordig zijn thuisrace, maar om nou te zeggen dat Max Verstappen alle details kent van het Formule 1-circuit niet ver van zijn balkon? Nee. Waar de voor even teruggekeerde Jenson Button in de internationale persconferentie alle bochten zonder nadenken bij de juiste naam opdreunt, houdt Max Verstappen het bij nummers.



Uit zijn mond hoor je geen Sainte-Dévote, Rascasse, Massenet, Mirabeau of Beau Rivage. De volgens hem moeilijkste punten van het duizelingwekkende stratencircuit dwars door het ministaatje vol welgestelden? ,,Bocht 1, bocht 3 en bocht 15. Waarom? Omdat ik er in die drie af ben gegaan.”



Verstappen, wonderkind van de koningsklasse, maar op de meest aansprekende afspraak van het seizoen zag hij nog nooit de geblokte vlag wapperen. In de Toro Rosso belandde hij tijdens zijn debuut bij een gevecht met Romain Grosjean hard in de kunststof blokken. En ook vorig jaar bleek het geen fijne combinatie. Twee weken na zijn sensationele zege crashte hij toen in de laatste vrije training, de kwalificatie en de race.