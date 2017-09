Verstappen krijgt extra personeel om motor heel te houden

,, We hebben echt een paar topmensen in de garage van Red Bull geparkeerd'', zegt Cyril Abiteboul tegen de NOS. De Fransman is verantwoordelijk voor de motoren van Renault bij Red Bull.



,,Ik kan niet garanderen dat alles nu heel blijft, maar ik beloof dat we alles doen om te voorkomen dat het nog een keer misgaat. We gaan heel ver om dingen te verbeteren. Ik denk dat weinig fabrikanten dat voor een klantenteam zouden doen'', aldus Abiteboul.



Verstappen viel dit seizoen al zes keer uit. Drie keer lag de oorzaak bij problemen met de motor. De Limburger is in Monza toe aan zijn vijfde krachtbron en moet om die reden voor straf vijftien plaatsen naar achteren in de startopstelling voor de race van morgen.