Verstappen kijkt uit naar Russische Grand Prix: Het is een interessant circuit

De jongeling noemt het circuit van Sotsji op zijn website 'een interessante baan.' ,,Het ligt midden in het Olympisch Park en dat brengt een speciale sfeer met zich mee. De bochten zijn bijna 90 graden, wat je bijna nooit meemaakt. Het is een vlakke baan met weinig hoogteverschillen en een paar lastige remzones. Het is altijd uitdagend om vanaf hoge snelheid een langzame bocht in de duiken en het maximale uit het remmen te halen. Ik kijk er zeker naar uit om terug te keren en er een goede race te rijden.”