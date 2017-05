'Verstappen kan nog niet overstappen naar Ferrari'

Oproep: Wat zijn jouw herinneringen aan de memorabele overwinning van Verstappen?

15:52 Vorig jaar boekte Max Verstappen op sensationele wijze zijn eerste, en tot op heden enige, overwinning in de Formule 1. De Nederlander ontketende een Max-mania in Nederland. Dit weekend staat de Grand Prix van Spanje opnieuw op het programma en daarom vragen we jullie: Wat is jouw herinnering aan de GP-winst van Max Verstappen?