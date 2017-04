Verstappen hoopt op gladde baan in Sotsji

Verstappen blikte eerst nog even kort terug op de GP van Bahrein, waar hij al vroeg in de race uitviel. ,,In Bahrein worden de remmen altijd al heel warm. Dit keer waren ze net iets té warm geworden en konden ze het niet aan. Maar hier in Sotsji is het minder warm en dit circuit is sowieso niet zo heel zwaar voor de remmen.''

De Nederlander denkt dat het circuit op het Olympisch Park in Sotsji zijn wagen niet erg ligt. ,,Het kan interessant zijn als het glad is. Vooral die 90 graden bochten zie je niet zo vaak en zoveel achter elkaar. De lange rechte stukken helpen ons niet. Daarnaast zijn de bochten heel kort, dus daar kun je niet zoveel tijd winnen. Zeker in ons geval als je al grip tekort komt'', aldus Verstappen.



Dat de Red Bulls de strijd deze week wel aan kunnen gaan met Ferrari en Mercedes, lijkt de Limburger onwaarschijnlijk. ,,We weten ondertussen wel waar we staan: we zijn op dit moment redelijk safe het derde team. Ten eerste wil ik gewoon punten scoren, dus niet uitvallen. Normaal gesproken is het dan een vijfde of zesde plek.''