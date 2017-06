Verstappen: Het is het hele seizoen al helemaal ruk

De coureur van Red Bull was enorm te spreken over zijn start, maar dat goede begin werd al gauw teniet gedaan door een elektrisch probleem. ,,De start was super. Dit is volgens mij de beste start ooit bij Red Bull, maar uiteindelijk heb je nog steeds niks", vertelt de zichtbaar balende Verstappen bij Ziggo Sport.

,,Je ligt op een tweede plek en je weet dat de auto daar eigenlijk niet goed genoeg voor is." Toch denkt dat Verstappen dat hij die plek had vast kunnen houden, want tot een gevecht met de nummer drie van dat moment, Valtteri Bottas, kwam het niet. ,,Het was geen gevecht, want ik reed bij hem weg."