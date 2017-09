Verstappen: Dit was weer genieten in het natte

Door Arjan Schouten

De traditionele persconferentie van de beste drie qualifiers voelde een beetje onwennig voor Max Verstappen, na maanden vol pech en tegenslag. ,,Het is dit seizoen toch zeker de eerste keer dat we hier zitten op zaterdag?" vroeg hij terecht aan collega Daniel Ricciardo, die als nummer drie aan de andere kant van Lewis Hamilton neer mocht ploffen.

Of er nog enige teleurstelling was dat de Limburger zijn eerste poleposition ooit miste in Italië? Nauwelijks. Het verschil met Hamilton was met een dikke seconde dan ook groot. De spanning zat er meer in dat Verstappen met slechts alleen nog de Mercedes van de Brit op het circuit tot diep in de kwalificatie virtueel zijn eerste pole beet had. ,,M’n engineer was me alle tijden aan het vertellen, van jongens die nog binnen moesten komen. Maar ik zei: stop, vertel me maar alleen wat Lewis aan het doen is. En bij zijn eerste paarse sectortijd (paars: snelste tijd, red.), wist ik al wel genoeg."

Hamilton bleek sneller dan de regenspecialist uit Nederland. Maar om in de dit jaar dikwijls haperende RB13 weer eens om de knikkers mee te doen, al was het maar op een zaterdag, deed hem zichtbaar goed. ,,Het was wel weer genieten in het natte. En ik denk ook dat dit werkelijk het maximale is wat we hier konden doen, met het pakket dat we tot onze beschikking hebben."

Een pakket waarmee ze race na race netjes achter Mercedes en Ferrari aan moesten sluiten. Maar op het door regen ontregelde Monza lieten de twee Bulls zien waar ze werkelijk toe in staat zijn. Mercedes-coureur Valtteri Bottas bleef achter, net als beide Ferrari-coureurs. ,,Heel erg jammer dat Max en Daniel morgen zo ver naar achteren moeten, want ze hebben geweldig werk verricht", was Hamilton na zijn 69ste poleposition (een record) complimenteus. ,,Een schande dat die twee dit jaar in zo’n matige auto rijden, want ze horen zich ook bij goed weer gewoon te kunnen mengen in ons gevecht met Ferrari."

Verstappen start vanwege gridstraffen morgen als 14de in Monza. Ricciardo als 17de. ,,Geen geweldige startpositie, natuurlijk", keek Verstappen alvast vooruit. ,,Maar ik denk wel dat het goed mogelijk om hier terug te komen in de punten. Alleen jammer dat de wagens van Williams (Lance Stroll start als tweede, Felipe Massa als zevende, red.) en Force India (Esteban Ocon start als derde, Sergio Pérez als negende, red.) zo ver naar voren starten."