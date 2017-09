Verstappen: Dit was weer genieten in de regen

Of er nog enige teleurstelling was dat de Limburger zijn eerste poleposition ooit miste in Italië? Nauwelijks. Het verschil met Hamilton was met een dikke seconde dan ook groot. De spanning zat er meer in dat Verstappen met slechts alleen nog de Mercedes van de Brit op het circuit tot diep in de kwalificatie virtueel zijn eerste pole beet had. ,,M’n engineer was me alle tijden aan het vertellen, van jongens die nog binnen moesten komen. Maar ik zei: stop, vertel me maar alleen wat Lewis aan het doen is. En bij zijn eerste paarse sectortijd (paars: snelste tijd, red.), wist ik al wel genoeg."