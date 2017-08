Verstappen baalt na nieuwe deceptie: 'Misschien moet ik maar als Flintstone over het circuit'

Bij het terugkijken van de beelden van gisteren komt Verstappen met een oplossing. ,,Misschien kan ik voortaan beter als een Flintstone over het circuit gaan, dan heb ik geen last van problemen aan de auto. Het was opnieuw een softwareprobleem. Ook het safety-systeem dat dit zou moeten redden, was kapot. Dan heeft het geen zin meer om door te rijden. Eenmaal terug in de garage deed alles het gewoon weer, alleen door even opnieuw op te starten. Hoe dat voor mij is? Het is nu al de zesde keer hè, dan wen je eraan. Dit mag gewoon niet gebeuren bij zo'n grote organisatie als Renault. Ik kan er toch niks aan veranderen, dus ik laat het maar lekker gaan. Het ligt ook niet aan het team om mij heen, die kan ik niets kwalijk nemen."