Verstappen: Afwachten hoe competitief we zijn

,,Net zoals iedereen hebben ook wij vandaag niet veel kunnen rijden. Ik heb maar twee volledige ronden kunnen doen. Dus we hebben ook niet veel kunnen testen voor de auto", vertelt Verstappen op zijn website. De jongeling hecht weinig waarde aan zijn snelste tijd in de eerste training. ,,Lang niet iedereen heeft kunnen rijden."

,,Ik heb nog geen idee hoe competitief we hier zijn op een normale, droge baan en of de updates die we hebben meegenomen, goed werken. Dat is afwachten tot morgen.”