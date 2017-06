Teambaas Renault: Palmer moet gaan presteren

,,Niemand is veilig in de Formule 1", vertelt Cyril Abiteboul, teambaas van Renault, aan Motorsport. ,,Het feit is dat Jo een wagen heeft waarmee punten te behalen zijn. Hij moet dan ook punten gaan halen. Punt uit."



Abiteboul geeft aan dat het oneerlijk is om alle druk bij Hülkenberg te leggen. ,,Het team trekt zich nu aan hem op. Als hij uitvalt, dan hebben we moeite om punten te pakken, zoals je in Monaco kon zien." De Fransman zegt ook dat het gat in de kwalificatie tussen Hülkenberg en Palmer erg groot is. ,,Daar hebben we het erg vaak met hem over, om te zien waarin hij kan verbeteren."