‘Stoffel-mania? Daar zijn wij Belgen te bescheiden voor.’

Als je in Spa achter de paddock op het geluid af loopt, wandel je zo naar de fanzone. Voor de toeschouwers vooral tussen de actie op de baan door de ‘place to be’. Er is een dj, je kunt er met wat centen op zak alles eten en drinken wat je wilt, en je koopt er je Formule 1-souvenirtjes. Lees: Max-souvenirs. Want ja, ook daar is op ingespeeld in Spa. Je struikelt er over de Red Bull-stands, waar je de speciale oranje Max-cap kan kopen en shirts van Verstappen in alle soorten en maten. De vraag lijkt bijna wie die nog nodig heeft, want vrijwel iedereen die hier met uitzicht op Eau Rouge door de fanzone schuifelt, gaat al volledig gekleed in Red Bull-kleding of oranje.



Het is er even zoeken naar Belgische racefans, die met Stoffel Vandoorne toch echt ook een eigen coureur op de grid hebben, dit jaar. Ze zijn er wel, maar uitgedost in Stoffel-shirtjes en getooid met Stoffel-caps? Mwah, nee… David de Backer en Erik Everaert uit het Vlaamse Lierde gaan gewoon gekleed in effen groen en gestreept grijs. ,,We zijn wel Stoffel-fans, hoor. Natuurlijk, want we zijn Belgen, hè. Maar we gaan nog geen moeite doen", klinkt het uit de mond van De Backer. ,,We gaan alleen naar Spa en kijken de rest thuis in de luie zetel."