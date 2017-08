Sebastian Vettel drie jaar langer bij Ferrari

De hoogtepunten van de derde vrije training van Spa

13:18 Max Verstappen heeft ook in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van België de vierde tijd neergezet. De snelste ronde van de Nederlandse coureur van Red Bull over het circuit van Spa-Francorchamps ging in 1.45,034. Daarmee was hij ruim een seconde langzamer dan Kimi Räikkönen, de Fin die in zijn Ferrari een nieuw baanrecord klokte: 1.43,916.