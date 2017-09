Samenvatting Grand Prix van Italië: Inhaalrace voor Verstappen

Max Verstappen is na een gevecht in de achterhoede als tiende gefinisht in de Grand Prix van Italië. De Nederlandse Formule 1-rijder van Red Bull lag na een lekke band in de derde ronde helemaal achteraan en wist uiteindelijk nog tien posities op te schuiven.