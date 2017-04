Rijzende ster Kviat is gedoofd

Logisch, hij was jarig, presenteerde een boek en rijdt zijn thuiswedstrijd. Maar als Formule 1-coureur wil je de spotlights in het weekend voelen. En dat is voor Kviat al even geleden.



Ik vroeg hem donderdag of hij wat wilde vertellen over zijn afgelopen jaar, dat ongetwijfeld zwaar moet zijn geweest. ,,Wat denk je zelf'’, antwoordde de Rus, die daarna aangaf niet meer terug te willen kijken. Kviat ging vorig jaar op dit circuit de fout in, hij tikte Sebastian Vettel in de eerste ronde van de baan. De Duitser schold hem verrot. Een paar dagen later was Kviat zijn stoeltje bij Red Bull kwijt aan Max Verstappen. Niet alleen vanwege die botsing, maar om meer redenen. Kviat vervolgde het seizoen bij Toro Rosso, waarvoor hij nog steeds rijdt, maar zonder op te vallen.



Het was interessant geweest om te horen hoe Kviat als sportman met de degradatie is omgegaan. Maar daarover geen letter in het boek, dat alleen in het Russisch verschijnt. ,,Dat was ook nooit de bedoeling”, zegt schrijver Oleg Karpov. ,,We wilden de lange weg laten zien die Daniil als eenvoudige jongen heeft afgelegd naar de Formule 1.”



Kviat heeft zich volgens Karpov nooit wat uitgebreider uitgesproken over wat hij vindt en voelt van de gang van zaken vorig jaar. ,,En dat moet hij ook niet doen. Dan accepteer je dat je een slachtoffer bent en ben je klaar. Als je het mij vraagt, gaat hij er juist uitzonderlijk goed mee om. Veel Russen zijn teleurgesteld in wat er is gebeurd. Vergeet niet dat Kviat in 2015 meer punten scoorde dan Daniel Ricciardo. En na vier races in 2016 werd hij eruit gezet. Red Bull heeft gewoon de eerste de beste mogelijkheid om dit te doen aangegrepen.”



Vanaf donderdag loopt Kviat veelal met een chagrijnig gezicht rond. Hij start zondag van plek 13. De rijzende ster van de Rus, nog steeds pas 23 jaar, is bijna van de ene op de andere dag gedoofd.