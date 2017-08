Ook Red Bull-oprichter is klaar met technische problemen Verstappen

Op de vraag of hij Verstappen kan behouden voor Red Bull Racing is de Oostenrijker duidelijk. ,,Waar moet hij op dit moment heen? De plekken bij de topteams zijn bezet en bij andere teams belandt hij van de regen in de drup. Maar we weten ook dat we Max niet kunnen behouden als we hem in de toekomst geen kampioenswaardige auto kunnen bieden."