'Monaco onbetaalbaar? Onzin'

Stel: u heeft geen plezierjacht van een metertje of twintig. En ook geen villa in Monaco met helikopterplatform. En stel: u bent geen journalist die het geluk heeft van een werkgever die de reisjes betaalt. Stel: u bent gewoon Jan Modaal. Maar wel een Jan Modaal met een enorme voorliefde voor Formule 1, die nog altijd een bezoek aan de GP van Monaco op zijn bucketlist heeft staan. Dan bestaat dus de kans dat u zich af laat schrikken door alle vooroordelen die aan deze fraaie Grand Prix kleven. Die kans is zelfs levensgroot. Want wat u op televisie ziet, lijkt verdacht veel op een race dwars door een of andere surrealistische wereld waarin alleen miljonairs worden toegelaten. Maar dit stukje biedt u hoop: want niets is minder waar.



Natuurlijk, ze zijn er. De schathemeltje rijke mensen, die hun neus ophalen voor alle andere races en hier vooral mooi en interessant staan te zijn. Maar Monaco is in heel veel opzichten ook maar een gewoon een stad zoals alle andere steden in Zuid-Frankrijk.



Mensen moeten er ook gewoon plassen en poepen. De koffie bij de Starbucks is er net zo matig als overal. En, ja echt waar, er rijdt zelfs een bus over start-finish, als Max Verstappen en co. even klaar zijn met het brullen der motoren. Lijn 110 naar Menton of Nice.



En dat openbaar vervoer, daar wil ik dus met dit stukje naar toe. Want die bus, of liever nog de trein, die maken dit feestje ook voor u als Jan Modaal toegankelijk. Oké, een tribunekaartje kopen, dat doet even pijn. Maar voor 15 euro per dag heeft u dus al een retourtje Nice-Monte Carlo voor een trein die u in 20 minuten langs de hemelse kustlijn naar de F1-brengt. Uw verslaggever doet het deze week dagelijks.



Betaalbaar slapen in Monaco? Vergeet het deze week maar. Het Fairmont heeft nog zeven lege kamers. Voor 12.090 euro per nacht wordt u er dit weekend gewekt door gierende banden en brullende motoren. Maar wat een geluk dat die Franse Rivièra rondom het exorbitante prinsdom uit nog veel meer geweldige dorpjes en steden bestaat.



De website booking.com maakte een lijstje van steden nabij Monaco die, als u een beetje bijtijds boekt, gemiddeld véél goedkoper zijn om te verblijven. In Menton, pareltje op slechts 7 kilometer van Monaco, is de gemiddelde hotelnacht liefst 72 procent goedkoper dan in Monaco. Villefranche-sur-Mer, ook een goede tip, is op 10 kilometer afstand ook 64 procent voordeliger. En dan heb je nog Roquebrune (44%, op 4 km afstand), Nice (60%, 13 km), Bordighera (65%, 19km) en Cagnes-sur-Mer (81%, 24 km). Zelfs Cannes (66%, 39km) is ondanks het Filmfestival een veel goedkoper alternatief.



AD resideert gewoon in Hotel d’Ostende, nabij het station van Nice, voor acht tientjes per nacht. Een beetje gedateerd, muf en klein. Maar boeiend, het draait hier om de race, niet om de nachtrust.



En nu hoor ik u al denken: ja, maar waar lunch ik dan een beetje voordelig in Monaco? Maakt u zich daar ook maar geen zorgen over. Stokbroodjes en Croques-Monsieur genoeg, voor onder de 10 euro. Voor drie á vier tientjes heeft u ook hier gewoon een compleet diner.



Maar als u de lunch ook budget wil houden, hier de gouden tip. Nabij de Boulevard du Larvotto zit een McDonalds, net voor die wereldberoemde tunnel. Ik heb het even gecontroleerd, maar de Big Mac kost er gewoon vier euro. Daarvoor krijgt u er alleen geen kaviaar en champagne bij.