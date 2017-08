Mercedes heeft voortaan plan B

De Duitse coureur maakte enkele dagen na de slotrace van het seizoen bekend dat hij per direct stopte. Rosberg had zijn doel bereikt door wereldkampioen te worden en besloot zijn doorlopende contract bij Mercedes daarom te verscheuren. Een lange en moeizame zoektocht naar een opvolger volgde. Het team dat de afgelopen jaren de Formule 1 domineerde, kwam uit bij Valtteri Bottas van Williams. De Fin kreeg een contract voor één jaar, om zich te bewijzen naast Lewis Hamilton.



,,We hebben geleerd dat je altijd een alternatief achter de hand moet hebben, een plan-B'', zei Wolff tegen Autosport.com. ,,Zelfs een contract zegt namelijk niet alles meer.'' Onduidelijk is nog of Mercedes door wil met Bottas, die dit jaar al twee races won. Sebastian Vettel, die over een aflopend contract bij Ferrari beschikt, wordt genoemd als mogelijke opvolger. ,,Er is een handvol coureurs dat in een Mercedes kan presteren. We gaan alle opties doorspreken'', zei Wolff.