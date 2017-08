Max Verstappen ook vierde in laatste training

De snelste ronde van de Nederlandse coureur van Red Bull over het circuit van Spa-Francorchamps ging in 1.45,034. Daarmee was hij ruim een seconde langzamer dan Kimi Räikkönen, de Fin die in zijn Ferrari een nieuw baanrecord klokte: 1.43,916.



Verstappen was gisteren in de eerste twee vrije trainingen steeds ook als vierde geëindigd. Räikkönen had in de eerste sessie de beste tijd neergezet, Lewis Hamilton was in zijn Mercedes de snelste tijdens de tweede training. Regen maakte toen voor veel coureurs een vroegtijdig einde aan de sessie.



In de ochtendtraining van zaterdag maakte Räikkönen indruk met een ronderecord. De 37-jarige Fin, die afgelopen week zijn contract bij Ferrari verlengde, bleef teamgenoot en WK-leider Sebastian Vettel en Hamilton bijna twee tienden voor. Het verschil tussen de nummers één en twee van het WK bedroeg slechts 0,001 seconde.