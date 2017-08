'Max kan niet wachten weer te beginnen'

Lammers: ,,Gedeeltelijk hypen we elkaar natuurlijk ook allemaal op. Maar het is en blijft een heel bijzonder circuit met alle hoogteverschillen. Het doet hier en daar denken aan de oude Nürburgring. En dan zijn er ook nog al die fantastische bochten met de bekende namen. Denk ik aan Spa, dan denk ik ook altijd even aan Wim Loos, een groot talent uit Zandvoort, die daar in 1967 veel te jong is overleden tijdens een race voor toerwagens. En zo zijn er wel honderd verhalen. Het is een circuit vol historie. Een GP die vaak op de wip heeft gestaan. Soms was het spannender of de race wel of niet door zou gaan, dan de race zelf. Dat alles heeft gezorgd voor magie rondom Spa.’’



Terpstra: ,,Ik heb er zelf wel eens gereden, in m’n BMW’tje. Gewoon betaald voor een dagje racen, dan mag je tussen 9 en 6 daar doen wat je wil. Dat was al zo gaaf. En dan kan ik me nog totaal niet voorstellen hoe dat in een Formule 1-auto moet zijn. Spa is een achtbaan, snelle bochten, op en neer. Nog geen drie uur rijden van Amsterdam, maar dan ben je in het paradijs.’’