Max kan lekker racen door zijn eigen woonwijk

Wat er anders is, aan zo’n race thuis in de stad waar je zelf resideert? Het was een vraag die Max Verstappen ongetwijfeld aan had zien komen, want het grapje was al bedacht. ,,Normaal slaap ik in hotels in de raceweekenden, nu thuis. Wat wel lekker makkelijk is. Want als ik honger heb vraag ik nu gewoon of m’n moeder wat kan maken. Anders moet ik altijd roomservice bellen.‘’ Naar de paddock? In theorie zou Verstappen het deze week dagelijks kunnen lopen. Zoals nóg acht van zijn collega’s. Tussen al die bijna 40.000 Monegasken wonen negen actieve Formule 1-coureurs. Lewis Hamilton, natuurlijk. Maar ook mannen als Felipe Massa, Daniel Ricciardo en zelfs de Belgische rookie Stoffel Vandoorne. Waarom? Nou, ook vanwege de zon en de zee. Maar vooral omdat de belastingdienst hier lekker van je bruto salaris afblijft. Ook daarom blijven er na hun carrière nog genoeg coureurs hangen, hier in het mini-staatje waar alles lijkt te draaien om snelle auto’s en waar je wel heel erg je best moet doen om een wandelingetje te maken zonder een Ferrari of Lamborghini te spotten.