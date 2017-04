LIVE: Verstappen klaar voor eerste training in Sotsji

In 2016 was de Grand Prix van Rusland het laatste raceweekeinde dat Max Verstappen in de Toro Rosso reed. De Rus Daniil Kvyat blunderde in de race en werd teruggezet, waardoor Verstappen naar Red Bull overstapte. In de betere wagen mag hij dit jaar laten zien wat hij waard is.