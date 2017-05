LIVE: Pech voor Alonso en Vettel bij vrije training in Barcelona

Mercedes

Formule 1-team Mercedes heeft de bolides voor de Grote Prijs van Spanje drastisch aangepast. De renstal van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas verraste de concurrentie op het circuit van Barcelona met tamelijk revolutionaire aerodynamische wijzigingen, met name aan de voorkant van de auto's.



,,De strijd met Ferrari is ongemeen spannend. Om sneller te worden, gaat het om de details'', zegt Bottas op de website van de Formule 1.De Fin won twee weken geleden zijn eerste grand prix, hij was de snelste in Rusland.



,,Alle kleine beetjes helpen en we proberen de auto zo snel mogelijk verder te ontwikkelen. We brengen dus nu al tal van nieuwe elementen aan om de stroomlijn te verbeteren'', aldus Bottas, die ook nog aangaf dat Mercedes probeert het gewicht van de auto te verlagen. De Grote Prijs van Spanje is zondag.