LIVE: Hamilton snelste bij training, Verstappen vijfde

Max Verstappen heeft vanochtend de vijfde tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De Limburger klokte 1.22,706 in zijn snelste rondje op het Circuit de Catalunya in Barcelona, waar hij vorig jaar glorieerde als jongste winnaar aller tijden van een Formule 1-race.

Verstappen gaf in zijn Red Bull ruim 1,1 seconde toe op Lewis Hamilton, die het snelste was in zijn Mercedes. Ook de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en beide Ferrari-rijders Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel reden betere tijden dan de Nederlander, wiens Red Bull flink is aangepast voor de race in Spanje. Red Bull hoopt met een verbeterde versie het verschil met Mercedes en Ferrari te verkleinen.



Aan de lijdensweg van Fernando Alonso lijkt dit seizoen geen einde te komen. De Spanjaard wist dit jaar nog geen enkele race de finish te halen en nu was het weer raak met zijn McLaren-Honda. De auto gaf al in zijn eerste oefenronde de geest. ,,Honda mag de verklaring geven. Al na één bocht was de motor opgeblazen'', lichtte Alonso toe, die snel het circuit verliet en een potje ging tennissen om de tijd te doden.