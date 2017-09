LIVE: Direct code rood na crash Grosjean op natte baan

Fernando Alonso wordt erelid van Real Madrid

10:16 De Spaanse autocoureur Fernando Alonso is uitgenodigd in de zogeheten presidentiële box van stadion Bernabéu, de voetbaltempel van Real Madrid. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 zal daar door de huidige voorzitter Florentino Pérez worden benoemd tot erelid van de roemruchte club.