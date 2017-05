Vettel opnieuw naar recordtijd, Verstappen vierde

Hij was in eerdere trainingen nog niet zo snel.



Ferrari-coureur Sebastian Vettel was de snelste van allemaal. De Duitser klokte een tijd van 1.12,395 en hield daarmee teamgenoot Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas (Mercedes) achter zich. Lewis Hamilton kwam slechts tot de vijfde tijd in zijn Mercedes. Zaterdagmiddag volgt de kwalificatie. Räikkonen gaf 0.345 seconde toe op Vettel. Hamilton was nog een halve seconde minder snel dan de Fin.



Vettel was donderdag in de trainingen al beide keren de snelste geweest. Ook nu betekende zijn tijd een circuitrecord. Vettel, die in de WK-stand Hamilton met zes punten verschil voorgaat, is de favoriet om Ferrari aan het eerste succes in Monaco te helpen sinds Michael Schumacher in 2001.



Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo had problemen met zijn remmen en kwam tot de zesde tijd. Vorig jaar vertrok Ricciardo in Monte Carlo nog vanaf pole.Jenson Button (McLaren) weet nu al dat hij zondag achteraan begint. Honda moest een motorwissel toepassen en daarvoor staat een straf van vijftien plaatsen in de startopstelling.