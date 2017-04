Krijgt de Formule 1 een nachtrace in New York?

Een Grand Prix in New York zit in de pijpleiding, zo vertelt Managing Director Ross Brawn. Deze wedstrijd zou in 2018 eventueel al plaats kunnen vinden, wil het niet dat de kalender voor dat seizoen al vol zit. 2019 lijkt daarom een reëler doel.



Als circuit voor de race zouden de organisatoren het Port Imperial Street Circuit in New Jersey op het oog hebben, gelegen aan de rand van de Hudson en met uitzicht op Manhattan. Brawn ziet graag dat dit een nachtrace wordt. Mocht het Formule 1-circus naar Las Vegas trekken, dan zal het waarschijnlijk gaan om een race dwars door de straten van het gokparadijs.