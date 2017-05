Hoopvolle vijfde plaats Verstappen in kwalificatie, Hamilton pakt pole

Lekker gevoel



Verstappen verscheen na de prima kwalificatie met een brede glimlach voor de camera. ,,Het ging heel lekker. De auto voelde goed, er is niks afgebroken en er was niemand die me ophield. Dus ik kon gewoon mijn eigen ding doen", vertelt de Red Bull-coureur bij Ziggo.



Dat het verschil met Mercedes en Ferrari kleiner is geworden, biedt duidelijk perspectief voor de race van morgen. ,,Als je het realistisch bekijkt, blijft een vijfde plaats het hoogst haalbare, maar in een race is er meer mogelijk dan in de kwalificatie. We gaan het zien, we waren redelijk goed op de banden, dan is zes tienden ook weer niet zo heel veel."



