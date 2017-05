BlogUpdates. Dat woord valt hier de godganse dag op het Circuit de Catalunya. Voor de eerste race in Europa hebben alle teams hun auto’s een hele vette APK-beurt gegeven. Maar of die veel verandering teweeg gaan brengen, is nog maar de vraag.

Door Arjan Schouten

Kleine updates. Grote updates. Heavy updates. Status quo-doorbrekende updates. Zelf krijg ik altijd paarse vlekken in m’n nek van het woord, want als er ‘Update 6.1 is nu beschikbaar’ in het beeldscherm van je telefoon of je laptop verschijnt, weet je dat je de komende dagen gegarandeerd een gesprek per ongeluk wegdrukt, of je mailbox niet meer geopend krijgt. Maar hier in raceland is update een woord van hoop.

Alle auto’s zijn na de races aan de andere kant van de wereld terug naar de fabriek geweest en iedereen is benieuwd naar wat de eerste flinke aanpassingen aan het wagenpark voor invloed gaan hebben op de eerste Europese Grand Prix.

Fascinerend

In de perszaal, met uitzicht op de pitlane, heb ik mijn laptop daarom speciaal aan een tafeltje bij het raam gezet. Ik tik hier mijn stukjes precies boven de garage van Mercedes. Net daarnaast is die van Red Bull, waar Max Verstappen met nieuwe hoop het voor hem zo succesvolle asfalt op zal rollen. Op deze donderdag wordt er weliswaar nog geen meter gereden, maar nu is het al fascinerend om af en toe gewoon eens een tijdje te turen naar wat zich voor de deuren van die garages afspeelt.

Niet dat ik zelf nou zo geïnteresseerd ben in een vleugel die een millimeter korter blijkt, maar heel veel anderen wel. Dus met een beetje gevoel voor fantasie is het hier in de pitstraat net wild Afrika. Fotografen liggen er als luipaarden op de loer, omdat in die garages een prooi ligt te wachten. Een aangepaste bolide, daar willen ze allemaal een plaatje van. En het liefst als eerste.

Volledig scherm © Photo News

Verstoppertje voor volwassenen

Het plaatsen van schermen mag tegenwoordig niet meer, maar u begrijpt ook wel dat teams er niet al te happig op zijn om al hun vondsten meteen bloot te geven, dus speelt het Formule 1-circus met z’n allen een soort verstoppertje voor volwassenen.

Wat dat spelletje nog intrigerender maakt, is dat veel van die fotografen die je hier rond ziet struinen met een telelens ook nog eens op de loonlijst van een van de teams staan. Spionnetjes zijn het. Ik garandeer u dat een plaatjesschieter van Mercedes al bij Ferrari en Red Bull heeft lopen spieken. En andersom. Doodnormaal in deze wereld waarin iedereen elkaar op én naast de baan voortdurend probeert af te troeven.

Updates. Het racewereldje is er even lekker mee bezig. Tikt u voor de lol eens ‘updates + F1’ in, in Google News. 327.000 hits in 0,64 seconden. Er bestaat een grote kans dat al die ‘baanbrekende’ vondsten nauwelijks iets veranderen aan de verhoudingen vooraan. Maar ach, hebben we er met z’n allen toch lekker een paar weken over gebabbeld.

Volledig scherm Roscoe, de hond van Lewis Hamilton, mocht vandaag met zijn baasje mee naar het gebruikelijke persrondje. © AFP