'Hier gaat het in elk geval niet regenen'

,,Ik denk nog steeds hetzelfde over Bahrein als hoe ik er na de race in China over dacht. Normaal gesproken vechten wij van Red Bull Racing hier om de vijfde en zesde plaats. Dat gaat niet anders zijn dan bijvoorbeeld in Australië. Achter ons is het gat comfortabel groot. En het gat voor ons blijft er ook, als hier niks geks gebeurd. En regen, ik verwacht het niet. Dus we moeten er maar het beste van maken.''



Of dat niet frustrerend is, na zo’n prachtrace in China, waar hij het podium haalde? ,,Nee, helemaal niet. Deze situatie is niet nieuw, dit weten we al sinds de tests in Barcelona. Als we wisten hoe we dat gat met Ferrari en Mercedes moesten dichten, hadden we het wel al gedaan, hè...''