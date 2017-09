Hamilton ongenaakbaar, Verstappen moet het doen met één puntje

Door Arjan Schouten



Twee comebacks bleken iets teveel van het goede, voor Max Verstappen. De vanwege een gridstraf ongebruikelijke dertiende plaats op de startgrid had hij na een halve ronde al knap getransformeerd in een achtste plaats. De een na de ander stak hij voorbij en een prima race dik in de punten leek het vooruitzicht van de Red Bull-coureur. Tot een wellicht iets te druistige actie om binnendoor langs Felipe Massa te schieten niet zonder kleerscheuren bleef. De Limburger schoot in al zijn haast om terrein terug te winnen hard binnendoor, de Braziliaan in de Williams stuurde hard terug in. ,,Wat was hij aan het doen, joh?", vroeg Verstappen zich hardop af over de boordradio. De wedstrijdleiding zag na onderzoek echter geen noemenswaardige overtreding, maar het koste Max Verstappen wel zijn rechter voorband.



Hobbelend haalde hij de pit, waarna op verse supersofts een compleet nieuwe inhaalrace begon. Een vrij kansloze dit keer, helemaal vanaf P20 achteraan het veld. Halverwege had hij al een rondje aan zijn broek van wedstrijdleider Lewis Hamilton, die na zijn record pole-position (69ste) in Monza totaal onbedreigd naar de zege en voor het eerst dit seizoen de leiding in de WK-stand reed. Natuurlijk haalde de Limburger in zijn RB13 nog heel wat coureurs in, maar na 53 rondjes en 306 kilometer bleek een tiende plaats het hoogst haalbare. In alle races waarin hij de finish haalde zijn magerste resultaat sinds de elfde plaats van vorig jaar op Spa-Francorchamps. Goed voor één schamel WK-puntje.



Confronterend moet ongetwijfeld de vierde plaats van race-collega Daniel Ricciardo zijn. Vanwege gridstraffen startte de Australiër vanaf plaats 16 nog drie plekken achter Verstappen, maar de 28-jarige Ricciardo nam meer tijd en geduld voor zijn inhaalrace en arriveerde uiteindelijk knap als vierde bij de geblokte vlag, achter Hamilton, Valtteri Bottas (tweede) en Sebastian Vettel (derde). Zo'n fraai resultaat had zonder die lekke band ook voor Verstappen mogelijk moeten zijn in Monza.



Door de winst pakt Lewis Hamilton de eerste plek in de WK-stand af van Sebastian Vettel.