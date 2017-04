Grappig en triest: Kimi de smeltende Iceman

Het filmpje van de door de Bahreinse woestijn dolende Kimi Räikkönen mag wat mij betreft eindeloos over internet blijven zwerven, net als dat fragmentje van Fernando Alonso die op Interlagos lekker ging liggen zonnebaden op een klapstoeltje, toen z’n McLaren er weer eens mee ophield.



De motor van Räikkönens Ferrari trok het donderdagmiddag allemaal even niet meer, die belachelijke hitte tijdens de eerste vrije training. De Fin parkeerde zijn rode bolide die nog wat napruttelde op z’n gemak op de uitloopstrook. Het was nog een stukkie terug naar de pitstraat en het duwen liet hij over aan een paar terreinknechten. Er kwam nog een bocht aan, wist pientere Kimi, dus stapte hij de vangrail over om een stukje af te steken door de woestijn. Z’n helm hield hij op, inclusief z’n rode racepak. Warm? Wie de Finse sauna gewend is, kan wel wat verdragen. Dus struinde hij daar door het grote Arabische niets terug naar de Scuderia. Als een rood verkleedde Clone Trooper uit Star Wars. Het wachten was op Jabba de Hut, Darth Vader en Obi-Wan Kenobi.



Hij liep er nog geen halve minuut toen Twitter al ontplofte. Kimi, sowieso al een cultheld vanwege zijn uiterst diepgaande antwoorden (‘Bwoahhh’) tijdens de spaarzame interviews die hij geeft, maakte de F1-fans gek met zijn hilarische tropische wandelingetje. Screenshots van het tafereel vlogen over de sociale media met titels als ‘The Iceman in the Desert’, ‘Iceman, the Meltdown’ en ‘New Sheriff in Town’.



Een tekeningetje van een liftende Kimi kwam voorbij, de duim naar beneden met op zijn bordje karton ‘Paddock’. En natuurlijk had iemand Alonso al weer bij Kimi in de foto geshopt tussen de palmbomen in de woestijn, liggend op die klapstoel. Het was om te lachen. Absoluut. En tegelijkertijd was het triest. Want weet u immers nog wanneer de 37-jarige Räikkönen de F1-fans voor het laatst in vervoering bracht met een actie óp de baan? Lang, lang, lang geleden. Zijn laatste en enige kampioenschap pakte de Fin, nu bezig aan zijn vijftiende seizoen, in 2007. En de laatste van zijn 20 GP-zeges dateert ook al van maart 2013, in Melbourne, Australië. Hij rijdt nog mee in de top puur en alleen omdat hij in een geweldige wagen zit. Maar zoals Max Verstappen in Bahrein terecht opmerkte: ,,Iedereen ziet er goed uit in de beste auto.‘’



Het contract met Ferrari loopt af na dit seizoen en het lijkt er sterk op dat multimiljonair Räikkönen zijn houdbaarheidsdatum nadert. De vraag is hoe erg een afscheid zou zijn voor het racecircus? Nieuwe artiesten genoeg. En die schijtlollig en droge acties naast de baan? Lang leve het eindeloze Youtube-archief.