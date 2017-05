'GP van Monaco is altijd supermooi, nooit saai'

Max en Monaco, wordt dat na twee keer niet finishen dit keer wél een goed huwelijk?

Jan Lammers: ,,Mwah, het was wel duidelijk vorig jaar dat hij er heel snel is. Alleen heeft hij het nog niet af kunnen maken. Hij heeft ambitie als geen ander. Dus ik verwacht wel dat hij nu optimaal voorbereid is om het gedegen te doen. Want dat hij in Monaco nooit gefinisht is, natuurlijk zit hem dat dwars. Maar op een gezonde manier. Met de insteek om het beter te doen.''

Hein Otterspeer: ,,Ik heb wel goede hoop, want de gifbeker ging vorige week al behoorlijk leeg in ‘zijn’ Barcelona. Dus ik hoop het beste voor hem. Het zal draaien om een sterke kwalificatie. Als hij maar goed vooraan zit, dan is het zoals altijd hetzelfde recept. Max is dan lastig te passeren.''