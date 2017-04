Ferrari dwingt Mercedes tot stalorders

In die race moest de Fin Valtteri Bottas tot twee keer toe opzij gaan voor teamgenoot Lewis Hamilton, die volgens de teamleiding meer kans maakte op de overwinning. Hamilton slaagde er desondanks niet in Sebastian Vettel van Ferrari van de zege af te houden.



Mercedes heerste de afgelopen drie seizoenen met wereldtitels voor Hamilton (2014 en 2015) en Nico Rosberg (2016), maar dit seizoen heeft Ferrari het kampioensteam in twee van de drie verreden races afgetroefd. ,,We willen in principe onze coureurs gelijke kansen geven zoals we afgelopen jaren hebben gedaan, maar tijdens de race in Bahrein moesten we ingrijpen'', aldus Wolff.



Hij weigerde nu al Hamilton tot kopman van het team aan te wijzen. ,,Dat gaat te ver, het gaat ook in tegen onze natuur, maar we moeten de concurrentie van Ferrari wel goed analyseren.''



Bottas startte in Bahrein voor het eerst in zijn carrière van poleposition, maar in de race kon hij niet op tegen Vettel. Dat had mede te maken met een verkeerde bandenspanning bij aanvang van de race. Hij raakte zijn koppositie kwijt tijdens de eerste bandenwissel. ,,Als coureur is het bijzonder pijnlijk om te horen dat je opzij moet, maar ik kon de orders begrijpen, want Hamilton was sneller. Ook al had ik er grote moeite mee, ik ben wel een teamspeler'', zei Bottas.