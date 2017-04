Fernando Alonso droomt van Triple Crown

Met zijn uitstapje in Indianapolis maakt Fernando Alonso serieus werk van zijn ultieme racedroom. Het wereldkampioenschap Formule 1 heeft hij twee keer gewonnen. In zijn zestiende seizoen is hij kansloos in de haperende auto van McLaren-Honda, dus is het tijd om andere doelen na te jagen. Natuurlijk onderstreepte hij vandaag op een persconferentie in een luxe beachresort in Bahrein dat al zijn focus dit seizoen nog op de Formule 1 blijft, als hij na het missen van de GP van Monaco meteen terugkeert voor de race in het Canadese Montreal.



Maar zijn droom naast de koningsklasse gaat verder dan één race. Zo wil hij de Indy500 ook een keer winnen. ,,Niet dat winnen meteen de gedachte is waarmee ik daar aan de start verschijn, maar ik ga er niet alleen heen om te kijken hoe de autootjes rondgaan. Uiteindelijk wil ik een resultaat. En zo lang als ik race droom ik al van een Triple Crown. F1, Indy500 en de 24 uur van Le Mans zijn de drie grootste series in de autosport. Als je naar de historie kijkt, zie je dat alle groten in meerdere series hebben gereden, niet alleen in één discipline. En zo heb ik ook altijd naar de sport gekeken.‘’



Over de Indy500 wordt door Alonso en teambaas Zak Brown al gesproken sinds de eerste GP van 2017, in Australië. Begin deze week kwam alles rond, met (financiële) hulp van Honda, McLaren en Andretti Autosports. Alonso: ,,Ik heb nog maar 36 dagen en weet waarschijnlijk helemaal niks van techniek op de ovals, de strategie, de pitstop-procedures. Ik ga heel veel video’s kijken op m’n laptop en veel huiswerk doen. Het is heel uitdagend, maar ik ben er niet bang voor dat ik niet helemaal klaar ben als de race start.‘’