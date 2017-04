F1-liefhebbers: Verstappen presteert ook in Flintstone-auto maximaal

Coronel: ,,Helaas, maar ik heb zeker geen stoutere dromen. De zwakste schakel is nu die auto. Niet Max. Al geef je ‘m een Flintstone-auto, dan gaat-ie nog maximaal. Weet je, Max haalt nu al meer uit die RB13 dan we hebben durven dromen. Derde in China, ik had m'n huis er niet op in durven zetten, hoor. Wanneer gaat er bij die jongen eens wat mis? Maar in Bahrein moet hij écht profiteren van anderen. Ricciardo is nu even de maatstaf, maar dat ploeggenootje is hij wel echt aan het degraderen.’’



Van Bodegraven: ,,Natuurlijk is de kans op regen nihil, net als de kans op ’t podium. Maar dat neemt niet weg dat ik ‘m hier in Bahrein nog wel leuke dingen zie doen. Vorig jaar had Max hier een waanzinnig mooie remactie tegen Kvyat, die toen nog in de Red Bull zat. En hij legde ook Massa even in de luren. Allemaal op het einde van het rechte stuk. Daar gaan we nu dus weer zitten. We zullen een paar spandoeken ophangen.’’