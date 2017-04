Een trip down memory lane: van de Spelen naar de Formule 1

Want, puur toeval, ik stort mij uitgerekend in Sotsji voor het eerst in de wereld van de paardenkrachten. In 2013 kwam ik hier voor de WK afstanden en een jaar later mocht ik ook bij het open Nederlands kampioenschap goud delven op de schaats zijn, de Olympische Spelen.



Om te beginnen: eigenlijk zijn we helemaal niet in Sotsji. Dat ligt gewoon op drie kwartier rijden. Deze stad aan de Zwarte Zee heet Adler. Maar de president van dit land heeft er een prestigeproject van gemaakt om van Sotsji een soort tweede hoofdstad te maken, dus is het de Grand Prix van Sotsji en waren het de Olympische Spelen van Sotsji.