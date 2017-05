Button vindt het welletjes in Formule 1: Hier blijft het bij

Vettel grijpt GP Monaco, zure vijfde plaats Verstappen

12:00 Ferrari bleek oppermachtig in de Grote Prijs van Monaco, daar had niemand iets tegen in te brengen, met een ééntweetje voor Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Daarachter baalde Verstappen. Gestart op plaats vier en gefinisht op plaats vijf.