Button: Terugkeer in Monaco nóg specialer

Na zeventien seizoenen in de koningsklasse geeft Jenson Button in Monaco nog een vervolg aan zijn lange carrière. Als invaller voor Fernando Alonso bij McLaren-Honda, die zondag de Indy500 verkiest boven de meest iconische race van de Formule 1-kalender. ,,Terugkeren in dit wereldje is op zich al bijzonder, maar dat die rentree in Monaco is maakt het nog specialer”, meent Button. ,,Een circuit waar ik altijd graag heb gereden.”

Na zijn voorlopige afscheid van de sport bleef hij verbonden aan McLaren als testrijder. Of hij getwijfeld heeft, toen de renstal hem benaderde voor de race in het prinsdom? Button, lachend: ,,Ik heb aan mijn honden gevraagd of ze een paar weekjes zonder me konden. En m’n vriendin zei: doe wat je moét doen. Dus zei ik ja. ,,Monaco, ik zou er toch al zijn. Maar in plaats van op m’n kont zitten en champagne drinken, bestuur ik nu weer een auto. Wat ik eigenlijk ook behoor te doen als coureur.”

Coureur was hij de laatste maanden amper. Button legde zich toe op een andere passie: triatlon. Hij plaatste zich zelfs voor het wereldkampioenschap in zijn leeftijdscategorie. ,,Ik zal altijd een amateur blijven, hoor. Geen prof. Maar fysiek kan ik wel zeggen dat ik klaar ben voor mijn terugkeer in die auto. Ik maak me alleen een beetje zorgen over m’n nek. En natuurlijk was het idealer geweest als ik wat vaker had kunnen testen in de nieuwe auto van dit seizoen, die toch wat anders is. Maar zo werkt het niet in de Formule 1. Je moet er staan als het van je verlangd wordt.



,,Gelukkig is het Monaco. Daar krijg je een extra rustdag (op vrijdag wordt er niet geracet), dus kan ik even bijkomen na donderdag. Ach, verder benader ik het maar gewoon als een spannende, mooie uitdaging. Waar het toch ook om hoort te draaien in het leven.”